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РИА Новости

Кипрский маньяк признался в серии убийств и попросил прощения

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Кипрский военнослужащий признал вину в семи убийствах женщин и детей и извинился за содеянное перед семьями жертв, сообщает кипрское издание "Филелефтерос".
В понедельник 35-летний капитан Никос Метаксас выступил в суде, куда он был доставлен в бронежилете, под усиленным конвоем и без адвоката. Со слезами на глазах Метаксас признал, что совершил убийства пяти женщин и двух детей.
Полиция Кипра на озере Меми около деревни Силиатос. 12 июня 2019
12 июня, 21:00
В озере на Кипре нашли тело последней жертвы серийного убийцы
"Я совершил отвратительные преступления. Я признаю свои преступления. Я не могу повернуть время назад. Я извиняюсь перед семьями и душами жертв", - сказал Метаксас. По его словам, кипрское общество задается вопросом, как один из его членов мог совершить такое. "Тот же вопрос мучает меня, но я пока не нашел ответа", - сказал он. Он также извинился перед своей семьей.
В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года. В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.
По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали. Президент Кипра Никос Анастасиадис уволил главу полиции в связи с тем, что правоохранительные органы не смогли должны образом расследовать пропажу женщин, которые, как затем выяснилось, стали жертвами серийного убийцы. В отставку подал также министр юстиции.
Обвиняемому грозит семь пожизненных сроков. На данный момент самое суровое наказание, назначенное на Кипре, - пять пожизненных сроков – получили убийцы пяти человек, преступление было совершено в Айя-Напе 23 июня 2012 года.
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