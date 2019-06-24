Кипрский маньяк признался в серии убийств и попросил прощения

АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Кипрский военнослужащий признал вину в семи убийствах женщин и детей и извинился за содеянное перед семьями жертв, сообщает кипрское издание Кипрский военнослужащий признал вину в семи убийствах женщин и детей и извинился за содеянное перед семьями жертв, сообщает кипрское издание "Филелефтерос"

В понедельник 35-летний капитан Никос Метаксас выступил в суде, куда он был доставлен в бронежилете, под усиленным конвоем и без адвоката. Со слезами на глазах Метаксас признал, что совершил убийства пяти женщин и двух детей.

"Я совершил отвратительные преступления. Я признаю свои преступления. Я не могу повернуть время назад. Я извиняюсь перед семьями и душами жертв", - сказал Метаксас. По его словам, кипрское общество задается вопросом, как один из его членов мог совершить такое. "Тот же вопрос мучает меня, но я пока не нашел ответа", - сказал он. Он также извинился перед своей семьей.

В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года. В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.

По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали. Президент Кипра Никос Анастасиадис уволил главу полиции в связи с тем, что правоохранительные органы не смогли должны образом расследовать пропажу женщин, которые, как затем выяснилось, стали жертвами серийного убийцы. В отставку подал также министр юстиции.