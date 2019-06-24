АТОР: отказ россиян посещать Грузию не повлияет на устойчивость туррынка

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отказ россиян от поездок в Грузию и возврат денег за уже выкупленные путевки или прерванные туры нанесет ущерб отечественным туроператорам, но в силу небольшого объема грузинского рынка это не подорвет финансовой устойчивости отрасли, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Путешественники могут частично или полностью вернуть деньги за поездку в Грузию, при этом срок возврата средств варьируется от двух недель и более, отметила Ломидзе.

"Возврат денег - это, безусловно, ущерб для туристических компаний. Но поскольку это не очень большой рынок, мы считаем, что понесенные туроператорами убытки не подорвут финансовую устойчивость рынка, это не Египет", - сказала Ломидзе.