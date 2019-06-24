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РИА Новости
Туризм

АТОР: отказ россиян посещать Грузию не повлияет на устойчивость туррынка

Вчера, 15:53
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отказ россиян от поездок в Грузию и возврат денег за уже выкупленные путевки или прерванные туры нанесет ущерб отечественным туроператорам, но в силу небольшого объема грузинского рынка это не подорвет финансовой устойчивости отрасли, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Путешественники могут частично или полностью вернуть деньги за поездку в Грузию, при этом срок возврата средств варьируется от двух недель и более, отметила Ломидзе.
"Возврат денег - это, безусловно, ущерб для туристических компаний. Но поскольку это не очень большой рынок, мы считаем, что понесенные туроператорами убытки не подорвут финансовую устойчивость рынка, это не Египет", - сказала Ломидзе.
По данным Ростуризма, в Грузии сейчас находятся порядка 1,5 тысяч путешественников из России, которые поехали в страну по турпутевкам, число самостоятельных туристов уточняется. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый гость в стране (21%) был из России.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Вчера, 09:15
Грузия недосчитается более 150 тысяч российских туристов, сообщили СМИ
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ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмМоскваРоссияТбилисиГрузия
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