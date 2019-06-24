Грузинские парламентарии планируют приехать на форум в Москву

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Грузинские парламентарии планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма" в начале июля в Москву, Россия дает им гарантии безопасности, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
"Грузинская делегация планировала приехать, парламентарии "Альянса патриотов Грузии". В ближайшее время будет окончательное решение", — рассказал Калашников журналистам.
По его словам, Россия готова гарантировать безопасность всех участников форума, в том числе грузинской делегации.
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