Валютная выручка от экспорта вооружений выросла на 45%

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в РФ выросла на 45%, совокупный портфель заказов достиг рекорда - 54 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в понедельник провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, стенограмма открытой части опубликована на сайте Кремля.

Открывая заседание, глава государства отметил, что финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвёртый год подряд и вплотную приблизились к отметке в 16 миллиардов долларов. При этом в первые пять месяцев 2019 года позитивная динамика сохраняется, уточнил он.