Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:42Z
https://ria.ru/20190624/1555855829.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155485/03/1554850313_0:221:3072:1949_1036x0_80_0_0_eb3616a0b65fdcc9097c1a7a671d0f69.jpg
РИА Новости

Валютная выручка от экспорта вооружений выросла на 45%

Вчера, 14:28
484
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в РФ выросла на 45%, совокупный портфель заказов достиг рекорда - 54 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, стенограмма открытой части опубликована на сайте Кремля.
Открывая заседание, глава государства отметил, что финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвёртый год подряд и вплотную приблизились к отметке в 16 миллиардов долларов. При этом в первые пять месяцев 2019 года позитивная динамика сохраняется, уточнил он.
"Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения – почти 54 миллиарда долларов. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений", - сообщил Путин.
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Вчера, 14:35
Путин призвал использовать опыт кооперации в ВТС
2411011
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин заявил о перевыполнении плана по экспорту товаров военного назначения
РИА
Новости
Истребители СУ-30
Объем российского экспорта вооружений приблизился к 16 миллиардам долларов
Президент РФ Владимир Путин
Путин сообщил о новой стратегии ВТС
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал указ об аппарате военного атташе при посольстве в Катаре
Здание Государственной Думы РФ
Грузинские парламентарии планируют приехать на форум в Москву
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Путин продлил действие продуктового эмбарго
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В Белоруссии ожидают, что "Дружба" еще год будет работать вполсилы
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
Истребители СУ-30
Эксперт: Россия может нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов
Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии
Россия в 2019 году произведет более 200 вертолетов
Воронежская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в 2,5 раза
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин призвал использовать опыт кооперации в ВТС
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Качество нефти из России будут контролировать на входе в Белоруссию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
Лента новостейМолния