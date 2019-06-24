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РИА Новости

В РСПП выступили против проекта о сокращенном рабочем дне женщин в селах

Вчера, 14:28
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) высказал опасения относительно законопроекта о сокращенном рабочем дне для женщин в селах, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс ранее предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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Как пояснял Исаев, законопроект является результатом, в том числе дискуссии, прошедшей в рамках отчета правительства в Госдуме. Речь идет о том, что сейчас Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и был риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты, пояснил политик. Он также отметил, что по данному вопросу были многочисленные обращения профсоюзов.
"По этой инициативе поступили возражения со стороны работодателей, подписанное Александром Николаевичем Шохиным (президент РСПП), он ссылается на то, что это может создать проблемы для железнодорожного транспорта, поскольку значительное количество женщин, работающих на железной дороге, в первую очередь на переездах, проживают на селе", - сказал Исаев после заседания президиума фракции.
Как отметил парламентарий, во фракции считают, что препятствий для принятия проекта в первом чтении нет. "Перед вторым чтением мы готовы провести консультации (с работодателями). Но вызывает удивление, что эта норма ныне действующая, принята она была 1 ноября 1990 года, и почему она 29 лет никак не мешала работе железнодорожного транспорта, а сейчас вдруг начнет мешать, вызывает вопросы", - отметил Исаев.
Он добавил, что Дума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении во вторник, 25 июня.
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Российский союз промышленников и предпринимателейАндрей ИсаевГосдума РФОбщество
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