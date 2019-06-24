Президент Ливана призвал ООН оказывать помощь беженцам на территории Сирии

Встреча в Бейруте президента Ливана Мишеля Ауна с делегацией от конгресса США по Сирии. 24 июня 2019

© Фото представлено пресс-службой президентского дворца Встреча в Бейруте президента Ливана Мишеля Ауна с делегацией от конгресса США по Сирии. 24 июня 2019

БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Поддержка ООН необходима беженцам на территории Сирии для мотивации к возвращению тех, кто еще находится за границей, заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече в Бейруте с делегацией от американского конгресса.

"ООН должны предоставлять помощь беженцам на территории Сирии, а не за ее пределами. Это надо для мотивации их вернуться и помощи в процессе восстановления", - цитирует слова президента пресс-служба президентского дворца.

Аун рассказал о том, что ливанская сторона в координации с сирийскими властями, которые приветствуют желание беженцев вернуться, организовывает отправку сирийцев на родину. "Никакой информации о притеснении вернувшихся беженцев нет",- добавил президент.

Ливанский лидер в очередной раз напомнил представителям США, что ждать политического решения для возвращения сирийских беженцев домой возможности нет. По его словам практически вся территория Сирии за исключением провинции Идлиб и некоторых северных районов готовы принять своих граждан обратно.

Президент напомнил, что большая волна беженцев из Сирии негативно сказалась на всех отраслях и сферах жизни Ливана.

На прошлой неделе в Ливан прибыла делегация из России во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым и замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым. Русские дипломаты обсудили с руководством Ливана важность добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев на родину и механизмы ускорения данного процесса.

После начала войны в Сирии в 2011 году в Ливан бежали граждане САР. По данным ООН, к маю 2015 года количество сирийских беженцев превысило 1,5 миллиона человек. При этом население Ливана составляет около 4,5 миллиона. По неофициальным данным, число сирийских беженцев превышает два миллиона.