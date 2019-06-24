Президент Ливана призвал ООН оказывать помощь беженцам на территории Сирии

БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Поддержка ООН необходима беженцам на территории Сирии для мотивации к возвращению тех, кто еще находится за границей, заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече в Бейруте с делегацией от американского конгресса.
"ООН должны предоставлять помощь беженцам на территории Сирии, а не за ее пределами. Это надо для мотивации их вернуться и помощи в процессе восстановления", - цитирует слова президента пресс-служба президентского дворца.
Аун рассказал о том, что ливанская сторона в координации с сирийскими властями, которые приветствуют желание беженцев вернуться, организовывает отправку сирийцев на родину. "Никакой информации о притеснении вернувшихся беженцев нет",- добавил президент.
Ливанский лидер в очередной раз напомнил представителям США, что ждать политического решения для возвращения сирийских беженцев домой возможности нет. По его словам практически вся территория Сирии за исключением провинции Идлиб и некоторых северных районов готовы принять своих граждан обратно.
Президент напомнил, что большая волна беженцев из Сирии негативно сказалась на всех отраслях и сферах жизни Ливана.
На прошлой неделе в Ливан прибыла делегация из России во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым и замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым. Русские дипломаты обсудили с руководством Ливана важность добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев на родину и механизмы ускорения данного процесса.
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После начала войны в Сирии в 2011 году в Ливан бежали граждане САР. По данным ООН, к маю 2015 года количество сирийских беженцев превысило 1,5 миллиона человек. При этом население Ливана составляет около 4,5 миллиона. По неофициальным данным, число сирийских беженцев превышает два миллиона.
Ливанские власти, регулярно выступая на международных аренах, в том числе и в ООН, обращались к международному сообществу с просьбой о помощи, чтобы наплыв беженцев в Ливан не привел к катастрофе.