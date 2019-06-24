Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T14:19Z
https://ria.ru/20190624/1555855411.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155585/52/1555855242_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_2c0a058ff31ef52479a81dbc514ec566.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Президент Ливана призвал ООН оказывать помощь беженцам на территории Сирии

Вчера, 14:19
143
© Фото представлено пресс-службой президентского дворцаВстреча в Бейруте президента Ливана Мишеля Ауна с делегацией от конгресса США по Сирии. 24 июня 2019
Встреча в Бейруте президента Ливана Мишеля Ауна с делегацией от конгресса США по Сирии. 24 июня 2019
© Фото представлено пресс-службой президентского дворца
БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Поддержка ООН необходима беженцам на территории Сирии для мотивации к возвращению тех, кто еще находится за границей, заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече в Бейруте с делегацией от американского конгресса.
"ООН должны предоставлять помощь беженцам на территории Сирии, а не за ее пределами. Это надо для мотивации их вернуться и помощи в процессе восстановления", - цитирует слова президента пресс-служба президентского дворца.
Аун рассказал о том, что ливанская сторона в координации с сирийскими властями, которые приветствуют желание беженцев вернуться, организовывает отправку сирийцев на родину. "Никакой информации о притеснении вернувшихся беженцев нет",- добавил президент.
Сирийские беженцы
11 июня, 13:37
Лавров рассказал, когда будет решена проблема сирийских беженцев
Ливанский лидер в очередной раз напомнил представителям США, что ждать политического решения для возвращения сирийских беженцев домой возможности нет. По его словам практически вся территория Сирии за исключением провинции Идлиб и некоторых северных районов готовы принять своих граждан обратно.
Президент напомнил, что большая волна беженцев из Сирии негативно сказалась на всех отраслях и сферах жизни Ливана.
На прошлой неделе в Ливан прибыла делегация из России во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым и замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым. Русские дипломаты обсудили с руководством Ливана важность добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев на родину и механизмы ускорения данного процесса.
Сирийские дети на отдыхе в лагере Артек в Крыму. Архивное фото
19 апреля, 04:03
Депутат бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
После начала войны в Сирии в 2011 году в Ливан бежали граждане САР. По данным ООН, к маю 2015 года количество сирийских беженцев превысило 1,5 миллиона человек. При этом население Ливана составляет около 4,5 миллиона. По неофициальным данным, число сирийских беженцев превышает два миллиона.
Ливанские власти, регулярно выступая на международных аренах, в том числе и в ООН, обращались к международному сообществу с просьбой о помощи, чтобы наплыв беженцев в Ливан не привел к катастрофе.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
100000
Обсудить 0
Война в СирииСирияЛиван
Рекомендуем
В Гонконге протестующие на несколько часов блокировали здания правительства
РИА
Новости
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Качество нефти из России будут контролировать на входе в Белоруссию
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Половина беженцев покинули "Эр-Рукбан", сообщил сирийский Красный Полумесяц
США заявили, что Иран использует "ядерный шантаж" участников СВПД
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал указ об аппарате военного атташе при посольстве в Катаре
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
В МИД видят понимание позиции по ДРСМД в международном сообществе
Международная космическая станция
Возвращающийся экипаж "Союза" попрощался с остающимися на МКС коллегами
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Сирийский Красный Полумесяц: Идлиб остается труднодоступной территорией
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Дохе
Саудовский министр рассказал о возможном усилении санкций против Ирана
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Парламент Ирака утвердил министров внутренних дел, обороны и юстиции
Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана
Tez Tour фиксирует единичные аннуляции заявок на отдых в Грузии до 8 июля
Иракские военные
Иракские силовики ликвидировали 14 боевиков ИГ* к югу от Киркука
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил Песков
Города мира. Тегеран
США продолжат кампанию по изоляции Ирана, заявил спецпредставитель Хук
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49В Раде предложили отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
Лента новостейМолния