Юрист рассказал об опасности тонировки стекол автомобиля

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве. Среди доводов - экономия в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защита от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей.

Надо ли отменять штраф за тонировку? Мнение автоэксперта В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на автомобилях. Эту идею оценил в эфире радио Sputnik председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

"Я противник тонировки. Тонировка скрывает от нас водителя, это может создать на дороге неудобный момент. Часто надо видеть реакцию водителя, который едет слева или справа, надо понимать, видит он тебя или нет. Тонировка этому мешает. С точки зрения безопасности на дорогах сильная тонировка недопустима. Уровень затемнения возможен, но он не должен мешать другим водителям видеть твою реакцию на происходящее на дороге", - сказал Грибаков.