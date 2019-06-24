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РИА Новости

Качество нефти из России будут контролировать на входе в Белоруссию

Вчера, 14:18
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Качество российской нефти, поступающей по "Дружбе", будет контролироваться на входе в Белоруссию, специально для этого создается лаборатория на нефтеперекачивающей станции "Гомель", заявил главный инженер белорусского оператора трубопровода - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Андрей Вериго.
"Если раньше мы контролировали нефть только на ЛПДС (линейной производственной диспетчерской станции – ред.) "Мозырь", то есть нефть, уже поступившую на территорию Беларуси, то сейчас оперативно организуется лаборатория и на НПС (нефтеперекачивающей станции – ред.) "Гомель", которая будет контролировать сырье по основным показателям качества на входе в страну", - рассказал Вериго в интервью ведомственному журналу концерна "Белнефтехим", которое опубликовано на сайте издания.
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По словам главного инженера, также в настоящее время проектируются узлы учета нефти, которые будут построены на границе с Россией и Польшей.
"Подходы к безопасности предполагают, что мы должны обеспечить прием и сдачу поступающей в республику нефти касательно соответствия как качественного, так и количественного параметров и гарантировать тем самым соблюдение экономических интересов своей страны. К 2020 году ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует подойти с готовыми системами по учету качества и количества нефти. Свою позицию мы зафиксировали в рамках переговорного процесса на уровне министерства энергетики РФ", - сказал Вериго.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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