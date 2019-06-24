Качество нефти из России будут контролировать на входе в Белоруссию

МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Качество российской нефти, поступающей по "Дружбе", будет контролироваться на входе в Белоруссию, специально для этого создается лаборатория на нефтеперекачивающей станции "Гомель", заявил главный инженер белорусского оператора трубопровода - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Андрей Вериго.

"Если раньше мы контролировали нефть только на ЛПДС (линейной производственной диспетчерской станции – ред.) "Мозырь", то есть нефть, уже поступившую на территорию Беларуси, то сейчас оперативно организуется лаборатория и на НПС (нефтеперекачивающей станции – ред.) "Гомель", которая будет контролировать сырье по основным показателям качества на входе в страну", - рассказал Вериго в интервью ведомственному журналу концерна "Белнефтехим", которое опубликовано на сайте издания.

По словам главного инженера, также в настоящее время проектируются узлы учета нефти, которые будут построены на границе с Россией и Польшей.

"Подходы к безопасности предполагают, что мы должны обеспечить прием и сдачу поступающей в республику нефти касательно соответствия как качественного, так и количественного параметров и гарантировать тем самым соблюдение экономических интересов своей страны. К 2020 году ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует подойти с готовыми системами по учету качества и количества нефти. Свою позицию мы зафиксировали в рамках переговорного процесса на уровне министерства энергетики РФ", - сказал Вериго.