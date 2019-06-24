В МИД видят понимание позиции по ДРСМД в международном сообществе

"Видим при этом высокий уровень понимания и симпатии к нашей позиции со стороны, я думаю, большинства в международном сообществе. Что отражается и в совместных документах. Но, увы, блоковую солидарность Запада тоже никто не отменял", - сказал Рябков в Совете Федерации.

При этом Рябков отметил, что не видит активности в политических кругах США, выступающих за сохранение ДРСМД и способных повлиять на ситуацию с выходом Вашингтона из договора.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.