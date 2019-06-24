В Белоруссии ожидают, что "Дружба" еще год будет работать вполсилы

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Магистральный нефтепровод "Дружба" в ближайший год будет работать вполсилы и сможет выйти на привычную мощность только после полной очистки трубопроводов "Транснефти" от загрязненной хлоридами нефти, на что нужно минимум восемь месяцев, заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусской части трубопроводной системы, Андрей Вериго.

"Прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней (после обнаружения несоответствия качества нефти - ред.), а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной. Добавьте к этому то, что ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев", - сказал Вериго ведомственному журналу концерна "Белнефтехим". Текст интервью опубликован на сайте издания "Вестник Белнефтехима" в понедельник.

Он подчеркнул, что "только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность". "Это только предварительные оценки. С течением времени можно будет более трезво оценить ситуацию и назвать реальные цифры ущерба", - обратил внимание Вериго.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Стороны реализуют план мероприятий по очистке трубопроводов от загрязненной нефти.