Бейонсе поделилась в соцсети тизером нового "Короля Льва"

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Бейонсе поделилась в социальной сети тизером ремейка "Король Лев", в котором она и актер Дональд Гловер исполняют песню Can You Fell the Love Tonight из оригинального мультфильма 1994 года, сообщает сайт Billboard.
Бейонсе озвучила в фильме львицу Налу, Дональд Гловер – Симбу.
В клипе слышен голос Муфасы: "Посмотри на звезды. Великие короли прошлого смотрят на нас с этих звезд. И я тоже буду с ними", - говорит он Симбе.
Песня звучит на протяжении всего тизера, который длится 45 секунд .
Композиция Can You Feel the Love Tonight на стихи Тима Райса и с музыкой Элтона Джона в 1995 году получила премию "Оскар", а чуть позже Элтон Джон получил премию "Грэмми" за "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение" этой песни.
Киноверсия "Короля Льва", которую снял режиссер Джон Фавро, выйдет в российский прокат 19 июля.
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