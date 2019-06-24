Узбекистан откроет в 2019 году автобусное сообщение с пятью городами России

ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Компания "Узавтотранс Сервис" планирует в 2019 году открыть регулярное автобусное сообщение с Москвой, Омском, Уфой, Самарой и Новосибирском, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана.

С 14 сентября 2018 года между Россией и Узбекистаном впервые открылось регулярное прямое автобусное сообщение между странами, первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс между столицей Узбекистана и Казанью. Правительства Узбекистана и России в мае 2000 года подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое, в частности, регулирует автобусные перевозки. Однако до последнего времени между странами отсутствовали прямые автобусные рейсы.

"В ближайшее время "Узавтотранс Сервис" планирует запустить регулярные автобусные маршруты в соседние республики и города России, такие как Москва, Омск, Уфа, Самара и Новосибирск", - говорится в сообщении Госкомтуризма.

По данным пресс-службы, компания "Узавтотранс сервис" приобрела у компании Zhengzhou Yutong Bus еще 68 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. В марте было закуплено 100 автобусов за счет кредитной линии Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов, выделяемых в рамках постановления президента страны Шавката Мирзиеева, принятого в марте 2018 года.