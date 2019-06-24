Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T13:32Z
https://ria.ru/20190624/1555853661.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Узбекистан откроет в 2019 году автобусное сообщение с пятью городами России

Вчера, 13:31
166
ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Компания "Узавтотранс Сервис" планирует в 2019 году открыть регулярное автобусное сообщение с Москвой, Омском, Уфой, Самарой и Новосибирском, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана.
С 14 сентября 2018 года между Россией и Узбекистаном впервые открылось регулярное прямое автобусное сообщение между странами, первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс между столицей Узбекистана и Казанью. Правительства Узбекистана и России в мае 2000 года подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое, в частности, регулирует автобусные перевозки. Однако до последнего времени между странами отсутствовали прямые автобусные рейсы.
"В ближайшее время "Узавтотранс Сервис" планирует запустить регулярные автобусные маршруты в соседние республики и города России, такие как Москва, Омск, Уфа, Самара и Новосибирск", - говорится в сообщении Госкомтуризма.
По данным пресс-службы, компания "Узавтотранс сервис" приобрела у компании Zhengzhou Yutong Bus еще 68 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. В марте было закуплено 100 автобусов за счет кредитной линии Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов, выделяемых в рамках постановления президента страны Шавката Мирзиеева, принятого в марте 2018 года.
В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
17 июня, 13:32
Путин поговорил с главой Узбекистана по телефону
100005
Обсудить 0
ТуризмУзбекистанРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин сообщил о новой стратегии ВТС
РИА
Новости
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Глава Приангарья обратился к омбудсмену по поводу дела иркутского министра
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке
Гульнара Каримова
Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери
Лента
новостей
Участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов
В Минобрнауки рассказали о будущих научных суперпроектах в России
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
Премьер Франции: антироссийские санкции могут отменить в любой момент
Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
Жителя Хакасии будут судить за неуважительные высказывания о главе региона
Гульнара Каримова
Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
Военнослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2018-2019 годах
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин заявил о перевыполнении плана по экспорту товаров военного назначения
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД России осудил действия по неконституционному захвату власти в Эфиопии
Шведский стол в одном из отелей Турции
В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
Истребители СУ-30
Эксперт: Россия может нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов
Офис системы взимания платы Платон
Тариф "Платон" подорожает с 1 июля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
Лента новостейМолния