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РИА Новости

Москва обеспокоена тем, что США затягивают обсуждение ДСНВ, заявил Рябков

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США затягивают решение проблем по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и посылают сигналы, ставящие под сомнение продление договора, перспективы его сохранения все более туманны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Перспективы этого договора (ДСНВ-ред.) и его сохранения остаются неопределёнными. Как известно, РФ неоднократно предлагала США рассмотреть возможность продления ДСНВ ещё на пять лет, как это предусмотрено самим договором. Но этому должно предшествовать решение известной проблемы с искусственным выведением США из зачета по договору значительного количества стратегических носителей, которые американцы объявили переоборудованными под неядерные миссии. Речь о 56 пусковых установках баллистических ракет подводных лодок Trident-2 и о 41 тяжёлом бомбардировщике B52H", - сказал Рябков на заседании международного комитета Совета Федерации.
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Он пояснил, что договором допускается переоборудование стратегических носителей под неядерные миссии, однако каждая сторона, в данном случае Россия, должна иметь возможность самостоятельно убедиться в том, что такое переоборудование проведено. При этом у Москвы такой возможности в отношении вооружений США не было.
"Нас настораживают и весьма тревожат сигналы из Вашингтона о том, что, во-первых, спешить некуда, решение будет приниматься позже. Во-вторых, появившиеся в самое последнее время сигналы о том, что возможно ДСНВ вообще не будет продлён, поскольку он вряд ли отвечает интересам США в том понимании, в каком эти интересы в сфере безопасности сейчас трактуются нынешней администраций. Но мы продолжим работу. Потеря и этого договора означала бы очень серьезный удар по всей системе международной безопасности", - добавил замминистра.
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Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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