Москва обеспокоена тем, что США затягивают обсуждение ДСНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США затягивают решение проблем по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и посылают сигналы, ставящие под сомнение продление договора, перспективы его сохранения все более туманны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Перспективы этого договора (ДСНВ-ред.) и его сохранения остаются неопределёнными. Как известно, РФ неоднократно предлагала США рассмотреть возможность продления ДСНВ ещё на пять лет, как это предусмотрено самим договором. Но этому должно предшествовать решение известной проблемы с искусственным выведением США из зачета по договору значительного количества стратегических носителей, которые американцы объявили переоборудованными под неядерные миссии. Речь о 56 пусковых установках баллистических ракет подводных лодок Trident-2 и о 41 тяжёлом бомбардировщике B52H", - сказал Рябков на заседании международного комитета Совета Федерации.

Он пояснил, что договором допускается переоборудование стратегических носителей под неядерные миссии, однако каждая сторона, в данном случае Россия, должна иметь возможность самостоятельно убедиться в том, что такое переоборудование проведено. При этом у Москвы такой возможности в отношении вооружений США не было.