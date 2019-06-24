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РИА Новости

В МВД опровергли сообщения СМИ о беспорядках в уральском городе

Вчера, 13:16
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Сообщения СМИ о массовых беспорядках в городе Нижние Серги Свердловской области, где в результате драки возле бара скончался мужчина, не соответствуют действительности, обстановка в городе спокойная, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Вечером в субботу около бара, расположенного на улице 50 лет Октября, произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых - местный житель 1970 года рождения - скончался. Как сообщил региональный СУСК, согласно результатам вскрытия тела умершего, причиной смерти явилось сердечное заболевание, "а не какие-либо действия со стороны постороннего лица". В полиции добавили, вторым участником ЧП оказался местный житель, рабочий коммерческого предприятия 1975 года рождения. После инцидента некоторые СМИ сообщали о якобы массовых беспорядках и угрозах местным жителям.
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"Я опровергаю сведения о каком-либо штурме территориального отдела полиции, о массовых беспорядках. Ничего такого в населенном пункте, о котором идет речь, нет. Обстановка полностью находится под контролем органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области РИА Новости уточнили, что в воскресенье сотрудники ведомства проверяли обстановку в городе, но отметили, что город не был оцеплен, как это указывалось в СМИ.
"Ничего не оцеплено, въезд в город свободный. Сотрудники Росгвардии не задействуются. Сегодня их в городе нет, все спокойно", - уточнили в ведомстве.
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Валерий ГорелыхРосгвардияСвердловская областьЕкатеринбургКаменск-УральскийВ мире
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