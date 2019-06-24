В МВД опровергли сообщения СМИ о беспорядках в уральском городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Сообщения СМИ о массовых беспорядках в городе Нижние Серги Свердловской области, где в результате драки возле бара скончался мужчина, не соответствуют действительности, обстановка в городе спокойная, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Вечером в субботу около бара, расположенного на улице 50 лет Октября, произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых - местный житель 1970 года рождения - скончался. Как сообщил региональный СУСК, согласно результатам вскрытия тела умершего, причиной смерти явилось сердечное заболевание, "а не какие-либо действия со стороны постороннего лица". В полиции добавили, вторым участником ЧП оказался местный житель, рабочий коммерческого предприятия 1975 года рождения. После инцидента некоторые СМИ сообщали о якобы массовых беспорядках и угрозах местным жителям.

"Я опровергаю сведения о каком-либо штурме территориального отдела полиции, о массовых беспорядках. Ничего такого в населенном пункте, о котором идет речь, нет. Обстановка полностью находится под контролем органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области РИА Новости уточнили, что в воскресенье сотрудники ведомства проверяли обстановку в городе, но отметили, что город не был оцеплен, как это указывалось в СМИ.