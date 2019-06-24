В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Автор инициативы — депутат, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.
Согласно законопроекту, предлагается не распространять действие этой статьи на преступления, совершенные в сфере предпринимательства или экономики (статьи 159-160, 165, 171-183, 185-185.6, 193, 193.1, 194-201 Уголовного кодекса).
По мнению Шайхутдинова, изменения необходимы для "защиты основополагающих конституционных прав личности", исполнения норм международного права, повышения уровня эффективности и законности уголовного преследования в отношении предпринимателей.
На прошлой неделе в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что сейчас под статью о преступном сообществе "можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона". По его словам, в законодательстве нужны изменения, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере.