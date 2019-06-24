В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе

На прошлой неделе в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что сейчас под статью о преступном сообществе "можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона". По его словам, в законодательстве нужны изменения, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере.