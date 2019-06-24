Рябков: Россия сделает все для своей защиты после выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих союзников, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы испытываем большую озабоченность в связи с происходящим. Это крупный дестабилизирующий шаг, подрывающий региональную безопасность. Мы не можем не реагировать зеркально... Мы готовы и дальше проявлять ответственный подход, но при этом будем делать все для того, чтобы надёжным образом обеспечить собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников в меняющейся обстановке", - сказал Рябков в Совете Федерации.

Политолог о ДРСМД: разрушенная конструкция необязательна к исполнению Госдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.