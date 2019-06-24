Брифинг замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова

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27 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая МУРАШОВА на тему: "Как возникают и распространяются мифы о русских хакерах".