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РИА Новости

Брифинг замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова

Вчера, 13:11
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27 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая МУРАШОВА на тему: "Как возникают и распространяются мифы о русских хакерах".
Речь пойдет о текущей деятельности по выявлению угроз информационной безопасности, а также о реагировании на компьютерные атаки, направленные на информационную инфраструктуру страны. Будут представлены данные по противодействию компьютерной преступности в Российской Федерации и освещен ход взаимодействия НКЦКИ с зарубежными партнерами. На какой почве вырастают мифы о российских, китайских или иных хакерах? Кто и зачем их создает?

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