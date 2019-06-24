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РИА Новости

Эксперт оценил идею ограничения срока пребывания в СИЗО

Вчера, 13:02
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правосудие нельзя загонять в жесткие временные рамки, это плохо отразится на его качестве, заявил РИА Новости адвокат юридической компании Grigoriadis Group, кандидат юридических наук Даниил Харламов, комментируя инициативу российского омбудсмена Татьяны Москальковой.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова назвала проблемным местом уголовно-процессуальной системы содержание обвиняемого под стражей на стадии следствия и предложила законодательно закрепить временные рамки содержания в СИЗО.
"На стадии судебного разбирательства по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях верхней границы по сроку заключения под стражу нет. И я не думаю, что ее стоит устанавливать. Правосудие - это такой процесс, который нельзя ограничивать жесткими сроками, потому что главное, чтобы дело было рассмотрено качественно. Нельзя ставить суд в такое положение, когда он или за четыре месяца рассматривает уголовное дело, или освобождает подсудимого из-под стражи. Это влияет на качество правосудия", - сказал Харламов.
Он добавил, что если стадия судебного разбирательства сильно затягивается из-за неэффективной работы суда, то в этом случае ЕСПЧ может присудить компенсацию за нарушение разумного срока судебного разбирательства.
"С другой стороны, может быть очень сложное уголовное дело, где сотни свидетелей, тысячи документов, это все нужно исследовать, такое дело можно рассматривать и два, и три года", – отметил юрист.
Макет камеры СИЗО на Столыпинском форуме в Москве
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