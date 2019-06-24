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РИА Новости

Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На саммите G20 в Осаке планируются контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также подписание ряда документов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается. Планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов. Каких, вы узнаете позже", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном заключении соглашения по поставкам российского куриного мяса на японский рынок.
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Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
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Саммит G20 в ОсакеСиндзо АбэБольшая двадцаткаВладимир ПутинОсака (город)ЯпонияРоссияВ мире
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