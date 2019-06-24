Путин и Абэ встретятся на G20 в Осаке

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На саммите G20 в Осаке планируются контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также подписание ряда документов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается. Планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов. Каких, вы узнаете позже", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном заключении соглашения по поставкам российского куриного мяса на японский рынок.