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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Жители Молдавии назвали Додона самым популярным политиком в стране

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон является самым популярным политиком в республике, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.
По данным опроса, наибольшим доверием и популярностью у жителей Молдавии пользуется действующий президент страны Игорь Додон, его поддержали 24,5% опрошенных (25,9% - в мае 2019 года). За премьера страны Майю Санду отдали голоса 15,8% респондентов (ранее — 6,8%), а за главу МВД Андрея Нэстасе — 13,6% (ранее — 4,7%). Председатель парламента Зинаида Гречаный набрала 5,1% (ранее — 4,6%),
Глава автономии Гагаузии Ирина Влах получила 4,1% голосов, вице-председатель парламента Ион Чебан — 3,9%, экс-президент Владимир Воронин — 2,7%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый — 2,6%.
Еще четыре кандидата набрали в совокупности 4,5% голосов. При этом 0,7% опрошенных не смогли найти устраивающий их вариант среди предложенных, 12,8% жителей Молдавии вообще не доверяют политикам, а 9,6% респондентов не захотели отвечать на этот вопрос.
Опрос проводился с 11 по 22 июня, в нем приняли участие 1,191 тысячи человек из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
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