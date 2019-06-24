Жители Молдавии назвали Додона самым популярным политиком в стране

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон является самым популярным политиком в республике, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

По данным опроса, наибольшим доверием и популярностью у жителей Молдавии пользуется действующий президент страны Игорь Додон, его поддержали 24,5% опрошенных (25,9% - в мае 2019 года). За премьера страны Майю Санду отдали голоса 15,8% респондентов (ранее — 6,8%), а за главу МВД Андрея Нэстасе — 13,6% (ранее — 4,7%). Председатель парламента Зинаида Гречаный набрала 5,1% (ранее — 4,6%),

Глава автономии Гагаузии Ирина Влах получила 4,1% голосов, вице-председатель парламента Ион Чебан — 3,9%, экс-президент Владимир Воронин — 2,7%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый — 2,6%.

Еще четыре кандидата набрали в совокупности 4,5% голосов. При этом 0,7% опрошенных не смогли найти устраивающий их вариант среди предложенных, 12,8% жителей Молдавии вообще не доверяют политикам, а 9,6% респондентов не захотели отвечать на этот вопрос.