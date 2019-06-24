Россия считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил Песков

"Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать", - ответил он на вопрос о том, как Россия собирается противодействовать новым санкциям США против Ирана.

США в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.