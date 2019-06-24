Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:47Z
https://ria.ru/20190624/1555851810.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155142/03/1551420345_0:102:2820:1688_1036x0_80_0_0_89e3be7dc6fbf14a61eb27d1ee5c301e.jpg
РИА Новости

Россия считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил Песков

Вчера, 12:47
531
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Кремль считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать", - ответил он на вопрос о том, как Россия собирается противодействовать новым санкциям США против Ирана.
США в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп
23 июня, 16:34
Трамп: сбив беспилотник, Иран послал США сигнал о желании начать переговоры
1800022
Обсудить 0
Дмитрий ПесковМоскваРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана
РИА
Новости
Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
США назвали условия для снятия санкций с Ирана
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана, заявил Рябков
США заявили, что Иран использует "ядерный шантаж" участников СВПД
Лента
новостей
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Предложений от США по переговорам с Ираном нет, заявил Рябков
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД: ЕС не хочет признать ответственность Киева за инцидент в Черном море
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
МИД Китая призвал США отказаться от давления на китайские компании
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков: Россия сделает все для своей защиты после выхода США из ДРСМД
Лаборатория Лугара в Грузии
Вопрос о посещении лаборатории Лугара в Грузии не снят, заявил Рябков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия считает контрпродуктивной линию США на изоляцию Ирана, заявил Лавров
Города мира. Тегеран
США продолжат кампанию по изоляции Ирана, заявил спецпредставитель Хук
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Грушко прокомментировал продление санкций ЕС против России
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента новостейМолния