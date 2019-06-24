В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший директор одного из департаментов Минпромторга России арестован в Хабаровске по подозрению во взяточничестве, сообщает СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли РФ, подозреваемого в совершении преступления... "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавляет СК, по делу проходят 58-летний руководитель ООО "Азия Лес", подозреваемый в даче взятки в особо крупном размере, и 41-летний мужчина, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.

"Бывший чиновник задержан, доставлен из Москвы в Хабаровск, по ходатайству следственных органов СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в субботу в Хабаровск был доставлен экс-глава департамента Минпромторга Владимир Потапкин.