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РИА Новости

В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга

Вчера, 12:42
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший директор одного из департаментов Минпромторга России арестован в Хабаровске по подозрению во взяточничестве, сообщает СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли РФ, подозреваемого в совершении преступления... "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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Кроме того, добавляет СК, по делу проходят 58-летний руководитель ООО "Азия Лес", подозреваемый в даче взятки в особо крупном размере, и 41-летний мужчина, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.
"Бывший чиновник задержан, доставлен из Москвы в Хабаровск, по ходатайству следственных органов СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в субботу в Хабаровск был доставлен экс-глава департамента Минпромторга Владимир Потапкин.
В Хабаровске в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Пособничество в мошенничестве", в отношении руководителя организации-лесопользователя Александра Пудовкина - по статьям "Мошенничество" и "Пособничество в превышении должностных полномочий". Следствие полагает, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства осенью 2018 года.
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