Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана

ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Франция не одобряет новые возможные американские санкции против Ирана, которые способствуют эскалации, власти страны будут вести многочисленные переговоры с лидерами США, России и Китая на саммите G20 в Японии, чтобы успокоить ситуацию, заявила госсекретарь Франции при министре иностранных дел Амели де Моншален.

США в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

"Нет, мы не одобряем то, что вносит вклад в эскалацию", - сказала де Моншален в эфире телеканала CNews , отвечая на вопрос, поддерживает ли Париж новые санкции США в отношении Ирана.

Госсекретарь подчеркнула, что ситуация в Иране крайне серьезна и с обеих сторон звучат крайне опасные заявления. "Задача сегодня – это сохранить мир ... Важно, что мы (Франция – ред.) говорим со всеми, находим баланс и, особенно, избегаем инцидентов", - добавила де Моншален.

Франция никогда бы не приняла участие в военном конфликте с Ираном, подчеркнула госсекретарь. "Мы не придерживаемся военной динамики, у нас дипломатическая динамика. Поэтому (министр иностранных дел Франции – ред.) Жан-Ив Ле Дриан и президент республики (Эммануэль Макрон) на саммите G20 в Осаке будут вести чрезвычайно глубокие дискуссии для успокоения ситуации", - заявила она.

"Президент республики, Жан-Ив Ле Дриан, а также все европейские дипломаты … будут вести многочисленные переговоры с президентом (США Дональдом) Трампом, (с председателем КНР) Си Цзиньпином, (президентом РФ Владимиром) Путиным", - уточнила госсекретарь.