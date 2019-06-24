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РИА Новости

Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана

Вчера, 12:41
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Франция не одобряет новые возможные американские санкции против Ирана, которые способствуют эскалации, власти страны будут вести многочисленные переговоры с лидерами США, России и Китая на саммите G20 в Японии, чтобы успокоить ситуацию, заявила госсекретарь Франции при министре иностранных дел Амели де Моншален.
США в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
"Нет, мы не одобряем то, что вносит вклад в эскалацию", - сказала де Моншален в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос, поддерживает ли Париж новые санкции США в отношении Ирана.
Госсекретарь подчеркнула, что ситуация в Иране крайне серьезна и с обеих сторон звучат крайне опасные заявления. "Задача сегодня – это сохранить мир ... Важно, что мы (Франция – ред.) говорим со всеми, находим баланс и, особенно, избегаем инцидентов", - добавила де Моншален.
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Франция никогда бы не приняла участие в военном конфликте с Ираном, подчеркнула госсекретарь. "Мы не придерживаемся военной динамики, у нас дипломатическая динамика. Поэтому (министр иностранных дел Франции – ред.) Жан-Ив Ле Дриан и президент республики (Эммануэль Макрон) на саммите G20 в Осаке будут вести чрезвычайно глубокие дискуссии для успокоения ситуации", - заявила она.
"Президент республики, Жан-Ив Ле Дриан, а также все европейские дипломаты … будут вести многочисленные переговоры с президентом (США Дональдом) Трампом, (с председателем КНР) Си Цзиньпином, (президентом РФ Владимиром) Путиным", - уточнила госсекретарь.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Американские военные опубликовали карту с двумя точками: местом положения беспилотника и местом положения иранской пусковой установки. Представитель CENTCOM лейтенант Джозеф Гастелла на следующий день после инцидента зачитал журналистам заявление в этой связи, отказавшись отвечать на вопросы. Позже была обнародована схема полета, согласно которой беспилотник не пересекал границу, однако на карте не указана даже дата и отсутствуют любые другие данные, кроме просто цветных линий.
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