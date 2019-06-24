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РИА Новости

ЕС не обращает внимание на проблемы жителей Донбасса, считает Грушко

Вчера, 12:31
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины из-за бесчеловечной политики Киева, ЕС по привычке тянется к инструменту санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.
Ранее на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление, согласно которому Евросоюз будет отслеживать ситуацию на востоке Украины и готов "в координации с международными партнерами" рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.
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"В "заключениях" Евросовета вновь не увидели понимания со стороны ЕС тех гуманитарных мотивов, которые побудили руководство России принять решение о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Вместо того, чтобы обратить внимание на тяготы, на которые бесчеловечная политика Киева обрекла население Юго-Востока Украины, есовцы рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций. Впрочем, угрозы непризнания со стороны ЕС российских паспортов едва ли напугают жителей Донбасса, многие из которых вот уже пятый год выживают в условиях украинской блокады и артобстрелов", - заявил Грушко.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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