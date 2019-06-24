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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай, Россия и Монголия намерены укреплять сотрудничество в сфере туризма

Вчера, 12:20
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© Depositphotos / anyaberkutДевушка отдыхает в гамаке на пляже
Девушка отдыхает в гамаке на пляже
© Depositphotos / anyaberkut
МОСКВА, 24 июн - Проект "Россия-Китай: главное". 4-е Совещание министров туризма Китая, России и Монголии открылось 23 июня в городе Улунчабе (автономный район Внутренняя Монголия) – представители профильных министерств трёх стран возглавили свои делегации.
В ходе встречи прошла церемония открытия культурно-туристической выставки "Великого чайного пути", церемония открытия летнего лагеря китайско-российского и монгольского туризма в Монголии под девизом "Дружба, мир и молодые посланники" а также церемония старта внедорожного ралли между Китаем, Россией и Монголией (международный формат) и целый ряд других сопутствующих мероприятий.
После создания в 2016 году Механизма совещания министров туризма Китая, России и Монголии три стороны использовали данную платформу для постоянного продвижения и расширения взаимных обменов и углубления сотрудничества в индустрии туризма и гостеприимства, создания последовательного включения туристического маршрута "Великого чайного пути" между тремя странами, создания совместной системы распространения и расширения сфер деятельности, чтобы укрепить взаимоотношения дружбы и добрососедства между народами трёх стран.
Министр культуры и туризма КНР Лоу Шуган отметил, что обширные и углубленные туристические обмены и сотрудничество между Китаем, Россией и Монголией способствовали всестороннему развитию трёх указанных стран с точки зрения экономического и торгового сотрудничества, дружбы народов и цивилизованного взаимного обучения. Растущее число трёхсторонних визитов является наиболее убедительным доказательством этого. В настоящее время сотрудничество в сфере туризма и гостеприимства между Китаем, Россией и Монголией имеет огромный потенциал, оно вступило в новую эру модернизации и глубокого развития. В будущем КНР, РФ и Монголии необходимо и далее укреплять сотрудничество в сфере туризма, делиться возможностями и создавать условия для совместного процветания.
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Россия-Китай: ГлавноеТуризмтуристыНовости - ТуризмЭкономика
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