Китай, Россия и Монголия намерены укреплять сотрудничество в сфере туризма

МОСКВА, 24 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . 4-е Совещание министров туризма Китая, России и Монголии открылось 23 июня в городе Улунчабе (автономный район Внутренняя Монголия) – представители профильных министерств трёх стран возглавили свои делегации.

В ходе встречи прошла церемония открытия культурно-туристической выставки "Великого чайного пути", церемония открытия летнего лагеря китайско-российского и монгольского туризма в Монголии под девизом "Дружба, мир и молодые посланники" а также церемония старта внедорожного ралли между Китаем, Россией и Монголией (международный формат) и целый ряд других сопутствующих мероприятий.

После создания в 2016 году Механизма совещания министров туризма Китая, России и Монголии три стороны использовали данную платформу для постоянного продвижения и расширения взаимных обменов и углубления сотрудничества в индустрии туризма и гостеприимства, создания последовательного включения туристического маршрута "Великого чайного пути" между тремя странами, создания совместной системы распространения и расширения сфер деятельности, чтобы укрепить взаимоотношения дружбы и добрососедства между народами трёх стран.