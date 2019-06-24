Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:20Z
https://ria.ru/20190624/1555850895.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

МИД Китая призвал США отказаться от давления на китайские компании

Вчера, 12:20
315
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. США необходимо прекратить оказывать давление на китайские предприятия, выдвигая необоснованные обвинения и злоупотребляя концепцией о национальной безопасности, Вашингтону следует создать оптимальные условия для бизнеса всех стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Правительство США выдвигает необоснованные обвинения, злоупотребляют концепцией о национальной безопасности, используют государственные инструменты для оказания давления на китайские компании, в этом и кроется источник проблем и причина хаоса. Факты доказали, что практика травли вредит не только китайским компаниям, но также и американским, влияет на деятельность бизнеса, препятствует нормальному сотрудничеству деловых кругов", - заявил дипломат.
Он отметил, что "Китай вновь призывает американское правительство немедленно прекратить и исправить эту ошибочную практику, создать необходимые условия для нормального функционирования предприятий всех стран и для нормального сотрудничества между бизнесом".
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут на полях G20 в Осаке двустороннюю встречу, главной темой которой станет торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год.
Китай
Вчера, 05:35
МИД КНР: России, Индии и Китаю нужно совместно противостоять протекционизму
800000
Обсудить 0
Гэн ШуанМИД КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
МИД не видит признаков готовности Китая к переговорам по вооружениям
РИА
Новости
Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Проект "большой Европы" больше не уместен, заявил Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в ЕП
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД: ЕС не хочет признать ответственность Киева за инцидент в Черном море
Вид на Белый дом в Вашингтоне
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Китай
МИД КНР: России, Индии и Китаю нужно совместно противостоять протекционизму
США заявили, что Иран использует "ядерный шантаж" участников СВПД
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Сенатор рассказал, при каких условиях Россия заплатит взносы в СЕ
Лаборатория Лугара в Грузии
Вопрос о посещении лаборатории Лугара в Грузии не снят, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана, заявил Рябков
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Предложений от США по переговорам с Ираном нет, заявил Рябков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил Песков
Иракские военные
Иракские силовики ликвидировали 14 боевиков ИГ* к югу от Киркука
Учитель китайского языка с группой первоклассников в начальной школе в провинции Аньхой, Китай
Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента новостейМолния