МИД Китая призвал США отказаться от давления на китайские компании

ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. США необходимо прекратить оказывать давление на китайские предприятия, выдвигая необоснованные обвинения и злоупотребляя концепцией о национальной безопасности, Вашингтону следует создать оптимальные условия для бизнеса всех стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Правительство США выдвигает необоснованные обвинения, злоупотребляют концепцией о национальной безопасности, используют государственные инструменты для оказания давления на китайские компании, в этом и кроется источник проблем и причина хаоса. Факты доказали, что практика травли вредит не только китайским компаниям, но также и американским, влияет на деятельность бизнеса, препятствует нормальному сотрудничеству деловых кругов", - заявил дипломат.

Он отметил, что "Китай вновь призывает американское правительство немедленно прекратить и исправить эту ошибочную практику, создать необходимые условия для нормального функционирования предприятий всех стран и для нормального сотрудничества между бизнесом".

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.