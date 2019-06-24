Москва надеется на прагматичность глав евроинститутов, заявили в МИД

"Рассчитываем, что те политические деятели, которым предстоит вскоре заступить на значимые посты в евроинститутах, обладают достаточным прагматизмом и реализмом для преодоления инерции в отношениях с нашей страной. В условиях динамично меняющегося глобального ландшафта им как никогда прежде будет необходим не скованный идеологическими шорами взгляд на вещи", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений Москвы и Брюсселя после будущего обновления руководства евроинститутов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.