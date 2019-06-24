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РИА Новости

Москва надеется на прагматичность глав евроинститутов, заявили в МИД

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что будущее руководство евроинститутов обладает достаточным прагматизмом для преодоления инерции в отношениях с РФ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.
"Рассчитываем, что те политические деятели, которым предстоит вскоре заступить на значимые посты в евроинститутах, обладают достаточным прагматизмом и реализмом для преодоления инерции в отношениях с нашей страной. В условиях динамично меняющегося глобального ландшафта им как никогда прежде будет необходим не скованный идеологическими шорами взгляд на вещи", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений Москвы и Брюсселя после будущего обновления руководства евроинститутов.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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