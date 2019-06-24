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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В ПАСЕ заявили о готовности помочь Молдавии с демократическими реформами

Вчера, 12:18
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Парламентская ассамблеям Совета Европы готова помочь Молдавии со внедрением демократических реформ, сообщила в понедельник на брифинге в Кишиневе вице-председатель ПАСЕ Хайди Хаутала.
"Мы привержены осуществлению демократических реформ, которые легли в основу программы сотрудничества между республикой Молдавия и Европейским союзом. Мы поддерживаем реформы, потому что видим, что сейчас есть политическая воля. Я считаю, что Молдавия также может получить поддержку соседей по "Восточному партнерству", потому что они сталкиваются с такими же проблемами ", - сказала Хаутала.
По ее словам, ПАСЕ поддерживает новое правительство Молдавии во главе с премьером Майей Санду.
"Мы обсудили ситуацию в Молдавии, а также наше сотрудничество в будущем. Мы поблагодарили ПАСЕ за многолетнюю поддержку и рассчитываем в будущем на поддержку в процессе улучшения благосостояния граждан. Я выразила надежду, что в скором времени можно будет возобновить финансовую поддержку, а также получить содействие в расследование кражи миллиарда из банковской системы и отмывании денег", - сказала Санду журналистам.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
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