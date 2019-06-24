В ПАСЕ заявили о готовности помочь Молдавии с демократическими реформами

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Парламентская ассамблеям Совета Европы готова помочь Молдавии со внедрением демократических реформ, сообщила в понедельник на брифинге в Кишиневе вице-председатель ПАСЕ Хайди Хаутала.

"Мы привержены осуществлению демократических реформ, которые легли в основу программы сотрудничества между республикой Молдавия и Европейским союзом. Мы поддерживаем реформы, потому что видим, что сейчас есть политическая воля. Я считаю, что Молдавия также может получить поддержку соседей по "Восточному партнерству", потому что они сталкиваются с такими же проблемами ", - сказала Хаутала.

По ее словам, ПАСЕ поддерживает новое правительство Молдавии во главе с премьером Майей Санду.

"Мы обсудили ситуацию в Молдавии, а также наше сотрудничество в будущем. Мы поблагодарили ПАСЕ за многолетнюю поддержку и рассчитываем в будущем на поддержку в процессе улучшения благосостояния граждан. Я выразила надежду, что в скором времени можно будет возобновить финансовую поддержку, а также получить содействие в расследование кражи миллиарда из банковской системы и отмывании денег", - сказала Санду журналистам.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.