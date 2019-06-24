Москвичи смогут заключить брак в День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности (День Святых Петра и Февронии) отмечается в России 8 июля с 2008 года. В этом году праздник приходится на понедельник. Уточняется, что раньше московские загсы работали только пять дней в неделю - со вторника по субботу. Теперь зарегистрировать брак в Дворце бракосочетания №3 можно будет в любой день.