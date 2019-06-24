Москвичи смогут заключить брак в День семьи, любви и верности

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дворец бракосочетаний №3 в Москве будет работать ежедневно, теперь пары смогут пожениться в символичный праздник - День семьи, любви и верности, сообщается на сайте мэра Москвы.
День семьи, любви и верности (День Святых Петра и Февронии) отмечается в России 8 июля с 2008 года. В этом году праздник приходится на понедельник. Уточняется, что раньше московские загсы работали только пять дней в неделю - со вторника по субботу. Теперь зарегистрировать брак в Дворце бракосочетания №3 можно будет в любой день.
"С 8 июля Дворец бракосочетаний №3 переходит на ежедневный режим работы. Пары смогут заключить брак в символичные даты - День семьи, любви и верности, а также 9 сентября, 11 ноября, 2 февраля", - говорится в сообщении.
День Святых Петра и Февронии, в православной традиции покровительствующих семье и браку, считается счастливым для проведения церемоний бракосочетания. Символом праздника является ромашка.