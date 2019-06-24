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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Москвичи смогут заключить брак в День семьи, любви и верности

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПамятник благоверным князю Петру и княгине Февронии в Казани. 4 ноября 2018
Памятник благоверным князю Петру и княгине Февронии в Казани. 4 ноября 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дворец бракосочетаний №3 в Москве будет работать ежедневно, теперь пары смогут пожениться в символичный праздник - День семьи, любви и верности, сообщается на сайте мэра Москвы.
День семьи, любви и верности (День Святых Петра и Февронии) отмечается в России 8 июля с 2008 года. В этом году праздник приходится на понедельник. Уточняется, что раньше московские загсы работали только пять дней в неделю - со вторника по субботу. Теперь зарегистрировать брак в Дворце бракосочетания №3 можно будет в любой день.
"С 8 июля Дворец бракосочетаний №3 переходит на ежедневный режим работы. Пары смогут заключить брак в символичные даты - День семьи, любви и верности, а также 9 сентября, 11 ноября, 2 февраля", - говорится в сообщении.
День Святых Петра и Февронии, в православной традиции покровительствующих семье и браку, считается счастливым для проведения церемоний бракосочетания. Символом праздника является ромашка.
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