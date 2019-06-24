Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:11Z
https://ria.ru/20190624/1555850266.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/32/1533503284_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a8ee27522b4c1a653c0aa3c97fa99218.jpg
РИА Новости

США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана, заявил Рябков

Вчера, 12:11
415
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США, грозя Ирану новыми санкциями, идут на осознанное обострение ситуации, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"То, что американцы грозят новыми санкциями, имею в виду, их введут, это отражение линии именно на обострение, осознанное, целенаправленное обострение всей ситуации", - сказал Рябков журналистам.
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
23 июня, 01:12
Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
Как заявил ранее вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CNN, в понедельник президент США Дональд Трамп должен объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Американские военные опубликовали карту с двумя точками: местом положения беспилотника и местом положения иранской пусковой установки. Представитель CENTCOM лейтенант Джозеф Гастелла на следующий день после инцидента зачитал журналистам заявление в этой связи, отказавшись отвечать на вопросы. Позже была обнародована схема полета, согласно которой беспилотник не пересекал границу, однако на карте не указана даже дата и отсутствуют любые другие данные, кроме просто цветных линий.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
100020
Обсудить 1
Сергей РябковРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Предложений от США по переговорам с Ираном нет, заявил Рябков
РИА
Новости
Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана
Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
США назвали условия для снятия санкций с Ирана
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия считает новые санкции США против Ирана незаконными, заявил Песков
Лента
новостей
Лаборатория Лугара в Грузии
Вопрос о посещении лаборатории Лугара в Грузии не снят, заявил Рябков
США заявили, что Иран использует "ядерный шантаж" участников СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами
Вид на один из кварталов Тегерана
Египетский эксперт прокомментировал события вокруг Ирана
Города мира. Тегеран
США продолжат кампанию по изоляции Ирана, заявил спецпредставитель Хук
МИД Китая призвал США отказаться от давления на китайские компании
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД: ЕС не хочет признать ответственность Киева за инцидент в Черном море
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи в Гавре
Медведев обсудил с французским премьером ситуацию вокруг Ирана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. 24 июня 2019
Россия надеется, что СЕ вернется к обеспечению равных прав делегаций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента новостейМолния