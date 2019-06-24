США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана, заявил Рябков

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Американские военные опубликовали карту с двумя точками: местом положения беспилотника и местом положения иранской пусковой установки. Представитель CENTCOM лейтенант Джозеф Гастелла на следующий день после инцидента зачитал журналистам заявление в этой связи, отказавшись отвечать на вопросы. Позже была обнародована схема полета, согласно которой беспилотник не пересекал границу, однако на карте не указана даже дата и отсутствуют любые другие данные, кроме просто цветных линий.