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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 91 нарушении перемирия за неделю

Вчера, 11:45
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили два мирных жителя, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За период с 17 по 23 июня вооруженные формирования Украины 91 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 306 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 140 снарядов калибром 122 миллиметра, ранения получили два мирных жителя, повреждено семь объектов инфраструктуры и 32 дома", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
23 июня, 17:23
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Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 3 по 9 июня было зафиксировано 146 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 569 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 202 снаряда калибром 122 и 152 миллиметра, ранения получили четыре мирных жителей.
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