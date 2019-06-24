В ДНР обвинили ВСУ в 91 нарушении перемирия за неделю

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Украинские силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили два мирных жителя, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 17 по 23 июня вооруженные формирования Украины 91 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 306 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 140 снарядов калибром 122 миллиметра, ранения получили два мирных жителя, повреждено семь объектов инфраструктуры и 32 дома", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.