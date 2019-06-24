Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T11:39Z
https://ria.ru/20190624/1555847745.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152751/85/1527518562_0:398:3700:2479_1036x0_80_0_0_a4d2debf2c192bcb17a35421a1761128.jpg
РИА Новости

В итоговом заявлении АСЕАН не употребили термин рохинджа, заявил политолог

Вчера, 11:39
50
© AFP 2019 / Dibyangshu SarkarБеженцы рохинджа молятся на церемонии в память о первой годовщине военных преследований мусульман рохинджа
Беженцы рохинджа молятся на церемонии в память о первой годовщине военных преследований мусульман рохинджа
© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar
Беженцы рохинджа молятся на церемонии в память о первой годовщине военных преследований мусульман рохинджа. Архивное фото
БАНГКОК, 24 июн – РИА Новости. Никакой жесткой критики в адрес лидера Мьянмы Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи по вопросу о гуманитарном кризисе народности рохинджа на саммите АСЕАН в Бангкоке не прозвучало, заявил РИА Новости в понедельник доктор Кави Чонгкиттавон, известный таиландский политолог и обозреватель, специализирующийся на изучении деятельности АСЕАН.
Накануне саммита многие международные СМИ публиковали сообщения и экспертные мнения, суть которых сводилась к тому, что на саммите назревает серьезный конфликт между некоторыми странами-членами АСЕАН и Мьянмой по вопросу о гуманитарном кризисе национального меньшинства рохинджа в мьянманском штате Ракхайн, откуда в 2017 году более 900 тысяч представителей этой национальности бежали в Бангладеш. Международные правозащитные организации обвиняют власти Мьянмы в геноциде рохинджа и регулярно заявляют о нежелании правительства Мьянмы решать проблему беженцев-рохинджа.
Беженцы рохинджа в Бангладеш
15 июня, 09:30
Бангладеш рассчитывает на помощь стран СВМДА по вопросу беженцев рохинджа
"Никакой жесткой критики в адрес Аун Сан Су Чжи на саммите не было", - заявил агентству эксперт.
"Заметьте, даже в разделе о гуманитарном кризисе в штате Ракхайн итогового заявления саммита, где прямо говорится о беженцах и проблеме возвращения перемещенных лиц, слово "рохинджа" вообще не употребляется, ни разу. Это сделано потому, что в самой Мьянме не принято называть этнических бенгальцев штата Ракхайн их самоназванием "рохинджа", а лидеры стран АСЕАН всегда уважают обычаи друг друга", - сказал он.
По словам эксперта, жесткая критика и вмешательство в дела друг друга вообще чужды культуре АСЕАН.
Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото
13 ноября 2018, 17:45
В ООН призвали Бангладеш отказаться от репатриации рохинджа в Мьянму
"Иначе и не может быть в организации, в которой все решения всегда принимаются только единогласно. И на переговорах на уровне экспертов и рабочих групп, и на саммитах министров и глав государств и правительств делается все, чтобы найти такой вариант решения, который устроит всех. В противном случае решение откладывается, и вопрос возвращается в рабочие группы для нового раунда переговоров. Единство – это главный принцип функционирования АСЕАН", - пояснил Чонгкиттавон.
Он добавил, что самыми последовательными критиками ситуации с рохинджа, мусульман по вероисповеданию, в АСЕАН являются мусульманские страны – Малайзия, Индонезия и Бруней.
"Заявления лидеров этих стран по проблеме рохинджа, часто облеченные в достаточно твердую форму, дали почву для интерпретации их позиции западными СМИ, как жестко критической по отношению к Мьянме, и породили у западной аудитории, не особенно хорошо знающей АСЕАН, ожидания какого-то столкновения идей и мнений. Но такого столкновения не было и быть не могло", - продолжил Чонгкиттавон.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
20 июня, 10:00
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Подход АСЕАН к проблеме рохинджа конструктивен и реалистичен

Чонгкиттавон рассказал, что, по его информации, с точки зрения Мьянмы подход АСЕАН к проблеме рохинджа выглядит как наиболее конструктивный, реалистичный и приемлемый по сравнению с подходом к тому же вопросу других международных организаций, видящих только одну сторону проблемы – тяжелую судьбу девятисот тысяч беженцев из мьянманского штата Ракхайн, которые сейчас находятся в лагерях перемещенных лиц на территории Бангладеш.
"Западные критики Мьянмы совершенно не видят другой стороны проблемы – необходимости коренного разрешения складывавшихся полтора столетия межнациональных и межрелигиозных противоречий в штате Ракхайн, которые, в первую очередь, и стали причиной кризиса", - сказал Чонгкиттавон.
"Подход АСЕАН к этой проблеме отличается именно тем, что в АСЕАН понимают ее корни и предпринимают продуманные и сбалансированные действия, чтобы помочь одной из стран блока, Мьянме, их разрешить на уровне этих корней. Выработкой рекомендаций к такому разрешению вопроса занимаются экспертные группы АСЕАН, которые регулярно бывают и в штате Ракхайн и в Бангладеш. Недавно во главе такой поездки там побывал генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой", - рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что в настоящее время главное для АСЕАН в разрешении кризиса рохинджа – помочь отладить механизм возвращения беженцев из Бангладеш в Ракхайн, созданный недавними договоренностями между правительствами Мьянмы и Бангладеш и уже начавший действовать в прошлом году, и помочь Мьянме разработать меры, необходимые для установления прочного мира и стабильности в штате Ракхайн в интересах всех населяющих его народностей.
"Именно в оказании такой помощи и состоит политика АСЕАН по отношению к гуманитарному кризису в Ракхайне", - пояснил эксперт.

Исторические проблемы

Более 900 тысяч этнических бенгальцев, проживавших в мьянманском штате Ракхайн, в настоящее время находятся в лагерях перемещенных лиц на территории соседней Бангладеш, куда они перешли во время операции вооруженных сил Мьянмы против повстанцев из нелегального вооруженного формирования "Армия спасения рохинджа Аракана (старое традиционное название штата)" после скоординированной атаки боевиков на пограничные посты и расположения воинских частей в 2017 году. Международные правозащитники обвиняют мьянманских военных в преследовании и убийстве невиновных, массовых изнасилованиях и геноциде рохинджа.
Этнических бенгальцев в качестве рабочей силы начали переселять в Аракан (Ракхайн) из Британской Индии, с территории нынешней Бангладеш, британские колонизаторы. Первые группы бенгальцев, предков нынешних рохинджа, попали в Ракхайн после первой англо-бирманской войны, когда в 1826 году Великобритания аннексировала часть Мьянмы (Бирмы). Пик переселения приходится на последние десятилетия XIX века, когда уже полностью завоеванная Бирма вошла в состав Британской Индии (отдельной колонией со собственной администрацией Бирма стала только в 1920 году). Противоречия между бенгальцами-мусульманами и родственными бирманцам местными жителями, араканцйами-буддистами начались сразу, однако в полномасштабный конфликт вылились только в 1942 году, когда Бирма была оккупирована японскими войсками. После Второй мировой войны и получения Бирмой независимости в 1948 году конфликт сначала развивался в условиях начавшейся гражданской войны, а затем жестко контролировался военными правительствами, правившими в Бирме с 1962 по 2011 год. Столкновения между рохинджа и араканцами возобновились в 2012 году.
Официально рохинджа не признаются гражданами Мьянмы, а считаются нелегальными мигрантами. Любые попытки разрешения конфликта с учетом интересов рохинджа нынешним, демократически избранным правительством Мьянмы, сталкиваются с жесткой и массовой критикой со стороны коренного населения страны, в котором преобладают бирманцы-буддисты, в подавляющем большинстве настроенные резко против своих соотечественников-мусульман вообще и рохинджа в частности.
000000
Аун Сан Су ЧжиВеликобританияМьянмаИндияИндонезияВ мире
Рекомендуем
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставки Щукина и Louis Vuitton в ГМИИ популярны у американцев и китайцев
РИА
Новости
Международный военно-технический форум "Армия"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Сирии не опасны для российских сил
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
В ГМИИ зафиксировали ажиотаж на выставки-"блокбастеры"
Лента
новостей
Нью-Дели
Индия хочет заключить с США контракты в ВТС на десять миллиардов долларов
Девушка отдыхает в гамаке на пляже
Китай, Россия и Монголия намерены укреплять сотрудничество в сфере туризма
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Роухани раскритиковал намерение США ввести санкции против Зарифа
Синоптики заявили о дефиците питьевой воды в Индии из-за аномальной жары
Девушка в вышиванке с флагом Украины
"Враг народа" вместо "Слуги народа". Чем опасны для Зеленского новые выборы
Михаил Шеремет
В Госдуме назвали задержание на Украине севастопольца Резуника провокацией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. 24 июня 2019
Россия надеется, что СЕ вернется к обеспечению равных прав делегаций
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 16 человек
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в ЕП
Лаборатория Лугара в Грузии
Вопрос о посещении лаборатории Лугара в Грузии не снят, заявил Рябков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49В Раде предложили отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
Лента новостейМолния