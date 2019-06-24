В итоговом заявлении АСЕАН не употребили термин рохинджа, заявил политолог

БАНГКОК, 24 июн – РИА Новости. Никакой жесткой критики в адрес лидера Мьянмы Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи по вопросу о гуманитарном кризисе народности рохинджа на саммите АСЕАН в Бангкоке не прозвучало, заявил РИА Новости в понедельник доктор Кави Чонгкиттавон, известный таиландский политолог и обозреватель, специализирующийся на изучении деятельности АСЕАН.

Накануне саммита многие международные СМИ публиковали сообщения и экспертные мнения, суть которых сводилась к тому, что на саммите назревает серьезный конфликт между некоторыми странами-членами АСЕАН и Мьянмой по вопросу о гуманитарном кризисе национального меньшинства рохинджа в мьянманском штате Ракхайн, откуда в 2017 году более 900 тысяч представителей этой национальности бежали в Бангладеш. Международные правозащитные организации обвиняют власти Мьянмы в геноциде рохинджа и регулярно заявляют о нежелании правительства Мьянмы решать проблему беженцев-рохинджа.

"Никакой жесткой критики в адрес Аун Сан Су Чжи на саммите не было", - заявил агентству эксперт.

"Заметьте, даже в разделе о гуманитарном кризисе в штате Ракхайн итогового заявления саммита, где прямо говорится о беженцах и проблеме возвращения перемещенных лиц, слово "рохинджа" вообще не употребляется, ни разу. Это сделано потому, что в самой Мьянме не принято называть этнических бенгальцев штата Ракхайн их самоназванием "рохинджа", а лидеры стран АСЕАН всегда уважают обычаи друг друга", - сказал он.

По словам эксперта, жесткая критика и вмешательство в дела друг друга вообще чужды культуре АСЕАН.

"Иначе и не может быть в организации, в которой все решения всегда принимаются только единогласно. И на переговорах на уровне экспертов и рабочих групп, и на саммитах министров и глав государств и правительств делается все, чтобы найти такой вариант решения, который устроит всех. В противном случае решение откладывается, и вопрос возвращается в рабочие группы для нового раунда переговоров. Единство – это главный принцип функционирования АСЕАН", - пояснил Чонгкиттавон.

Он добавил, что самыми последовательными критиками ситуации с рохинджа, мусульман по вероисповеданию, в АСЕАН являются мусульманские страны – Малайзия, Индонезия и Бруней.

"Заявления лидеров этих стран по проблеме рохинджа, часто облеченные в достаточно твердую форму, дали почву для интерпретации их позиции западными СМИ, как жестко критической по отношению к Мьянме, и породили у западной аудитории, не особенно хорошо знающей АСЕАН, ожидания какого-то столкновения идей и мнений. Но такого столкновения не было и быть не могло", - продолжил Чонгкиттавон.

Подход АСЕАН к проблеме рохинджа конструктивен и реалистичен

Чонгкиттавон рассказал, что, по его информации, с точки зрения Мьянмы подход АСЕАН к проблеме рохинджа выглядит как наиболее конструктивный, реалистичный и приемлемый по сравнению с подходом к тому же вопросу других международных организаций, видящих только одну сторону проблемы – тяжелую судьбу девятисот тысяч беженцев из мьянманского штата Ракхайн, которые сейчас находятся в лагерях перемещенных лиц на территории Бангладеш.

"Западные критики Мьянмы совершенно не видят другой стороны проблемы – необходимости коренного разрешения складывавшихся полтора столетия межнациональных и межрелигиозных противоречий в штате Ракхайн, которые, в первую очередь, и стали причиной кризиса", - сказал Чонгкиттавон.

"Подход АСЕАН к этой проблеме отличается именно тем, что в АСЕАН понимают ее корни и предпринимают продуманные и сбалансированные действия, чтобы помочь одной из стран блока, Мьянме, их разрешить на уровне этих корней. Выработкой рекомендаций к такому разрешению вопроса занимаются экспертные группы АСЕАН, которые регулярно бывают и в штате Ракхайн и в Бангладеш. Недавно во главе такой поездки там побывал генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время главное для АСЕАН в разрешении кризиса рохинджа – помочь отладить механизм возвращения беженцев из Бангладеш в Ракхайн, созданный недавними договоренностями между правительствами Мьянмы и Бангладеш и уже начавший действовать в прошлом году, и помочь Мьянме разработать меры, необходимые для установления прочного мира и стабильности в штате Ракхайн в интересах всех населяющих его народностей.

"Именно в оказании такой помощи и состоит политика АСЕАН по отношению к гуманитарному кризису в Ракхайне", - пояснил эксперт.

Исторические проблемы

Более 900 тысяч этнических бенгальцев, проживавших в мьянманском штате Ракхайн, в настоящее время находятся в лагерях перемещенных лиц на территории соседней Бангладеш, куда они перешли во время операции вооруженных сил Мьянмы против повстанцев из нелегального вооруженного формирования "Армия спасения рохинджа Аракана (старое традиционное название штата)" после скоординированной атаки боевиков на пограничные посты и расположения воинских частей в 2017 году. Международные правозащитники обвиняют мьянманских военных в преследовании и убийстве невиновных, массовых изнасилованиях и геноциде рохинджа.

Этнических бенгальцев в качестве рабочей силы начали переселять в Аракан (Ракхайн) из Британской Индии, с территории нынешней Бангладеш, британские колонизаторы. Первые группы бенгальцев, предков нынешних рохинджа, попали в Ракхайн после первой англо-бирманской войны, когда в 1826 году Великобритания аннексировала часть Мьянмы (Бирмы). Пик переселения приходится на последние десятилетия XIX века, когда уже полностью завоеванная Бирма вошла в состав Британской Индии (отдельной колонией со собственной администрацией Бирма стала только в 1920 году). Противоречия между бенгальцами-мусульманами и родственными бирманцам местными жителями, араканцйами-буддистами начались сразу, однако в полномасштабный конфликт вылились только в 1942 году, когда Бирма была оккупирована японскими войсками. После Второй мировой войны и получения Бирмой независимости в 1948 году конфликт сначала развивался в условиях начавшейся гражданской войны, а затем жестко контролировался военными правительствами, правившими в Бирме с 1962 по 2011 год. Столкновения между рохинджа и араканцами возобновились в 2012 году.