В Подмосковье появится электронный сертификат оплаты детских кружков

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Программы дополнительного образования детей в Московской области с 1 сентября можно будет оплатить электронным сертификатом, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.

"Эта функция будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской области", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.

Отмечается, что так называемая методика персонифицированного финансирования дополнительного образования позволит каждому ребенку получить финансовую поддержку муниципального образования.

"С помощью сертификата оплатить можно будет не только программы, предоставляемые учреждениями допобразования, но и школьные кружки и занятия в частных образовательных организациях. Таким образом, каждая семья сможет выбирать не из узкого перечня программ, как раньше, а записаться в любую, которая есть на территории муниципалитета", - говорится в сообщении.