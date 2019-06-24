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РИА Новости

СК назвал имя напавшего на силовиков в Грозном

Вчера, 11:32
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Управление СК по Чечне назвало имя напавшего на полицейского и росгвардейца в центре Грозного.
Им оказался 21-летний Ахмед Барзаев. По данным следствия, он приехал за рулем каршеринговой Hyundai. На сотрудника ДПС Барзаев бросился с ножом, а в росгвардейца дважды выстрелил из гладкоствольного ружья.
Его мотивы выясняются.
Нападение произошло накануне на улице Асланбека Шарипова. Сотрудник ГИБДД остановил машину Барзаева и попросил предъявить документы. Тот выпрыгнул из машины и несколько раз ударил стража порядка ножом. В потасовку вступил проходивший мимо росгвардеец. Совместными усилиями они ликвидировали злоумышленника.
Оба силовика при этом получили ранения. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.
Управление СК по Чечне возбудило дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
Полиция
8 июня, 12:54
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СКРСледственный комитет РФГрозныйЧечняПроисшествия
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