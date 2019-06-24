СК назвал имя напавшего на силовиков в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Управление СК по Чечне назвало имя напавшего на полицейского и росгвардейца в центре Грозного.

Им оказался 21-летний Ахмед Барзаев. По данным следствия, он приехал за рулем каршеринговой Hyundai. На сотрудника ДПС Барзаев бросился с ножом, а в росгвардейца дважды выстрелил из гладкоствольного ружья.

Его мотивы выясняются.

Нападение произошло накануне на улице Асланбека Шарипова. Сотрудник ГИБДД остановил машину Барзаева и попросил предъявить документы. Тот выпрыгнул из машины и несколько раз ударил стража порядка ножом. В потасовку вступил проходивший мимо росгвардеец. Совместными усилиями они ликвидировали злоумышленника.

Оба силовика при этом получили ранения. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.