Ротенберг рассказал о необходимости развития технологий в России

"Понятно, что Запад тоже пойдёт вперёд, мы от них отстали, но нам двигаться вперёд всё равно надо. Предположим, правдами или неправдами мы возьмём у них эти технологии. Они опять введут санкции, опять нам перекроют доступ, мы опять будем ходить к ним и как шакалы выть. Ну что-то же надо делать. А искусственный интеллект - это важная штука. Надо двигаться вперёд, и не рассчитывать даже на Китай, внутри изыскивать ресурсы, обязательно их поддерживать", — считает предприниматель.