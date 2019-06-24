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РИА Новости

Ротенберг рассказал о необходимости развития технологий в России

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧлен Совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг
Член Совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Россия не может опираться на западные технологии и должна быть независимой, заявил учредитель компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг в интервью RT.
По словам бизнесмена, сфера технологий в стране должна стоять на одном уровне с созданием вооружений. Ротенберг также подчеркнул, что создание автономного отечественного рынка инноваций поможет избежать влияния санкций стран Запада.

"Понятно, что Запад тоже пойдёт вперёд, мы от них отстали, но нам двигаться вперёд всё равно надо. Предположим, правдами или неправдами мы возьмём у них эти технологии. Они опять введут санкции, опять нам перекроют доступ, мы опять будем ходить к ним и как шакалы выть. Ну что-то же надо делать. А искусственный интеллект - это важная штука. Надо двигаться вперёд, и не рассчитывать даже на Китай, внутри изыскивать ресурсы, обязательно их поддерживать", — считает предприниматель.

Компания "Стройгазмонтаж", которая принадлежит Ротенбергу, занималась строительством Крымского моста. Отвечая на вопрос, сложно ли было реализовать этот проект, учитывая неизбежность санкций, бизнесмен заметил, что все риски строительства обсуждались с государством.

"Президент нас не вел, не говорил: “А-ну идите сюда. Ты построишь, а не построишь - мы тебе руки отрубим”. Нет, наоборот, он предостерегал, просил учесть опасения. Я и сам понимал. Почему мы здесь ведем бизнес? У нас дети здесь живут, и мы не собираемся никуда уезжать. А почему бы и не построить?" — пояснил бизнесмен.

Совет ЕС ввел санкции против шести российских компаний, занимавшихся строительством Крымского моста. В cписок попал и Аркадий Ротенберг.
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