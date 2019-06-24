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РИА Новости

ЕР просит Минтранс координировать возвращение россиян из Грузии

Вчера, 11:27
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко обратился в Минтранс РФ с требованием скоординировать работу для оперативного возвращения жителей России из Грузии, сообщает пресс-служба ЕР.
"СМИ сообщают, что некоторые граждане России, находящиеся в Грузии и желающие вернуться на Родину, сталкиваются с проблемами – с резко возросшими ценами на авиабилеты, невозможностью вернуть деньги за купленные "невозвратные" билеты и нехваткой информации. Я направил соответствующее обращение в Минтранс РФ с требованием скоординировать действия и оперативно организовать возврат наших граждан, а также призываю все авиакомпании не взвинчивать цены и обеспечить в максимально короткий срок возврат денег за купленные билеты", - цитирует пресс-служба слова Ревенко.
Также он подчеркнул, что эту проблему нужно немедленно решить, так как безопасность россиян находится под угрозой.
"Неважно, когда и как они отправились в Грузию. Каждый желающий вернуться в Россию должен получить помощь", - подчеркнул Ревенко.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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