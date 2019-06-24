Москву украсят открытки и билборды с символами Дня семьи, любви и верности

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Праздничные открытки и более 700 билбордов с символами Дня семьи, любви и верности украсят московские улицы с 1 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Поздравительные открытки в честь Дня семьи, любви и верности украсят улицы Москвы с 1 июля. Более 700 билбордов, афиш и стикеров c символом праздника - полевыми ромашками - появятся в разных частях города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на открытках также будут изображены святые Петр и Феврония, покровители семьи и брака. А в центре праздничных плакатов будет красоваться фраза "Семья - единство помыслов и дел".

Поздравительные видеоролики покажут на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа на Тверской улице.