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РИА Новости

Москву украсят открытки и билборды с символами Дня семьи, любви и верности

Вчера, 11:24
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Праздничные открытки и более 700 билбордов с символами Дня семьи, любви и верности украсят московские улицы с 1 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Поздравительные открытки в честь Дня семьи, любви и верности украсят улицы Москвы с 1 июля. Более 700 билбордов, афиш и стикеров c символом праздника - полевыми ромашками - появятся в разных частях города", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на открытках также будут изображены святые Петр и Феврония, покровители семьи и брака. А в центре праздничных плакатов будет красоваться фраза "Семья - единство помыслов и дел".
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День семьи, любви и верности (День Святых Петра и Февронии) отмечается в России 8 июля с 2008 года. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве Петра) и его супругу Ефросинью - Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу.
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