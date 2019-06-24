Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО

"Среди таких проблемных мест меня особо беспокоит содержание обвиняемого под стражей на стадии следствия. Иногда невиновный человек вынужден несколько лет сидеть в клетке в ожидании приговора. При этом суд в итоге может его оправдать. Считаю, что необходимо очертить в законе четкие временные рамки — на какой период можно сажать в СИЗО человека, чья вина еще не доказана", - приводятся в сообщении слова Москальковой.

Ранее омбудсмен в интервью РИА Новости заявляла, что в России нужно выработать законопроект, который бы обозначил предельные сроки содержания под стражей человека, обвиняемого в преступлении, и определить причины чрезмерно длительных сроков арестов.

Согласно статье 109 УПК "Сроки содержания под стражей", содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца. При этом в особо сложных уголовных делах срок по решению суда продлевают до 12 месяцев. И лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, в соответствии с частью 3 статьи 109, срок может быть продлен до 18 месяцев. При этом по разным причинам продлевать содержание обвиняемого под стражей разрешается несколько раз, и максимальный период каждого продления может оставлять 30 суток.