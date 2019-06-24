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РИА Новости

Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО

Вчера, 11:19
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© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова назвала проблемным местом уголовно-процессуальной системы содержание обвиняемого под стражей на стадии следствия, сообщается на сайте омбудсмена.
"Среди таких проблемных мест меня особо беспокоит содержание обвиняемого под стражей на стадии следствия. Иногда невиновный человек вынужден несколько лет сидеть в клетке в ожидании приговора. При этом суд в итоге может его оправдать. Считаю, что необходимо очертить в законе четкие временные рамки — на какой период можно сажать в СИЗО человека, чья вина еще не доказана", - приводятся в сообщении слова Москальковой.
Уполномоченный уточняет, что этот вопрос поднимала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее омбудсмен в интервью РИА Новости заявляла, что в России нужно выработать законопроект, который бы обозначил предельные сроки содержания под стражей человека, обвиняемого в преступлении, и определить причины чрезмерно длительных сроков арестов.
Согласно статье 109 УПК "Сроки содержания под стражей", содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца. При этом в особо сложных уголовных делах срок по решению суда продлевают до 12 месяцев. И лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, в соответствии с частью 3 статьи 109, срок может быть продлен до 18 месяцев. При этом по разным причинам продлевать содержание обвиняемого под стражей разрешается несколько раз, и максимальный период каждого продления может оставлять 30 суток.
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