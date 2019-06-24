Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T11:07Z
https://ria.ru/20190624/1555846283.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство

11:07
194
ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Полиция южнокорейского города Пусан завела уголовное дело против двух российских граждан по обвинению в воровстве товаров в магазине электроники, сообщило информационное агентство Рёнхап.
По его данным, 12 июня они несколько раз проникли ночью в магазин и похитили товаров, в том числе телевизоров, на 2 миллиона 640 тысяч южнокорейских вон - почти на 2,5 тысячи долларов.
Молодая пара в номере отеля
14 марта, 00:03
Ныряют пьяными, курят, воруют. Россияне рассказали, как ведут себя в отелях
Сообщается, что один из обвиняемых 4 июня на рассвете украл в продуктовом магазине из холодильника мяса примерно на 100 долларов.
Преступники были зафиксированы камерами наблюдения и временно задержаны, украденное было возвращено.
Обвиняемые россияне были моряками с судна, зашедшего в порт Пусан.
200021
Обсудить 1
Южная КореяВ мире
Рекомендуем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
РИА
Новости
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
Лента
новостей
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий
Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии
Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Вид на один из кварталов Тегерана
Египетский эксперт прокомментировал события вокруг Ирана
Хакер
В Иране заявили, что успешно отразили кибератаки США
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Россия не использует энергоресурсы как рычаги давления, заявила Матвиенко
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
"Офицеры России" прокомментировали идею легализовать движение "Лев против"
СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
СМИ сообщили о разработке в США планов по противостоянию Ирану
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
10:52Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
10:48В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
10:47Россия не использует энергоресурсы как рычаги давления, заявила Матвиенко
10:42Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Лента новостейМолния