В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство

ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Полиция южнокорейского города Пусан завела уголовное дело против двух российских граждан по обвинению в воровстве товаров в магазине электроники, сообщило информационное агентство Рёнхап.
По его данным, 12 июня они несколько раз проникли ночью в магазин и похитили товаров, в том числе телевизоров, на 2 миллиона 640 тысяч южнокорейских вон - почти на 2,5 тысячи долларов.
Сообщается, что один из обвиняемых 4 июня на рассвете украл в продуктовом магазине из холодильника мяса примерно на 100 долларов.
Преступники были зафиксированы камерами наблюдения и временно задержаны, украденное было возвращено.
Обвиняемые россияне были моряками с судна, зашедшего в порт Пусан.