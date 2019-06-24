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РИА Новости

На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента

10:58
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Сотрудник банка предлагал клиенту решить проблему с долгом по кредиту в 1,7 миллиона рублей за взятку в 245 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в мае 2018 года у клиентки банка имелись просроченные кредиты на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей. По данным следствия, руководитель группы по работе с проблемными активами филиала банка знал о проблемах женщины с погашением кредитов.
"(Сотрудник) предложил ей провести процедуру "Долговой амнистии" по реконструктизации проблемных активов, но при условии передачи ему денежных средств в сумме 245 тысяч рублей. О поступившем требовании подозреваемого женщина ответила отказом и сообщила в правоохранительные органы... В отношении сотрудника банка города Сочи, подозреваемого в покушении на мошенничество, возбуждено уголовное дело о взяточничестве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данный факт был выявлен сотрудниками ОЭБ УФСБ России по краю совместно с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по городу Сочи. При этом в отношении сотрудника банка продолжается расследование уголовного дела о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Уголовные дела соединены в одном производстве, расследование продолжается.
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