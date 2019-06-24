В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.

В полицию поступило сообщение от 26-летней девушки. Потерпевшая рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже волос, а через несколько дней ей позвонил неизвестный и договорился встретиться.

"Придя в квартиру, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая, забрал коробку с волосами, после чего скрылся. Ущерб составил 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в Воронежской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина. Как отмечает МВД, злоумышленник успел продать волосы, а вырученными деньгами "распорядился по своему усмотрению".