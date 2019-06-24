Врачи рассказали о состоянии раненного при нападении в Башкирии мужчины

Ранее в МВД сообщили, что в одной из деревень Кармаскалинского района местный житель убил трёх односельчан и ранил еще двух и ходил по улицам, угрожая ножом и лопатой. При задержании он был ранен и скончался при оказании медицинской помощи. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина был психически нездоров. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".