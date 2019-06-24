Врачи рассказали о состоянии раненного при нападении в Башкирии мужчины

УФА, 24 июн - РИА Новости. Врачи оценивают состояние мужчины, раненного при нападении жителя Башкирии на односельчан, как тяжёлое, он прооперирован, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в МВД сообщили, что в одной из деревень Кармаскалинского района местный житель убил трёх односельчан и ранил еще двух и ходил по улицам, угрожая ножом и лопатой. При задержании он был ранен и скончался при оказании медицинской помощи. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина был психически нездоров. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
"Пострадавший госпитализирован в Кармаскалинскую центральную больницу, он прооперирован, состояние тяжёлое стабильное. В больнице есть всё для его лечения",- сообщили в минздраве.
Второй пострадавший от госпитализации отказался.
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