В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Хама – четыре, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – два, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хаммурия провинции Дамаск. Выдано 346 продовольственных наборов общим весом 1 505 килограммов.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2 523.