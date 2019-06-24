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РИА Новости

Специалисты создали 3D модели развития паводков у места оползня на Бурее

10:22
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
Место схода грунта в реку Бурея в Хабаровском крае
© МЧС РФ
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ХАБАРОВСК, 24 июн — РИА Новости. Специалисты МЧС России и ученые завершили работы на месте схода оползня в реку Бурея в Хабаровском крае, создав 3D модели развития ситуации с период паводков, сообщает региональный главк МЧС в понедельник.
В начале декабря 2018 года в 73 километрах от поселка Чекунда Верхнебуреинского района края из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло Буреи, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате было отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Оползень ученые назвали крупнейшим в стране за последние годы. Под угрозой затопления оказались несколько населенных пунктов, в том числе Чекунды. Минобороны в феврале провело серию взрывов в теле оползня, и частично восстановила течение реки. Позже вода размыла стенки прорана и ток воды увеличился.
Как сообщает МЧС, в течение недели на месте прорана на реке Бурея Верхнебуреинского района Хабаровского края группой ученых Дальневосточного и Сибирского отделений РАН проводились исследовательские работы.
"Полученные научными сотрудниками РАН материалы, построенные 3D модели развития ситуации позволят специалистам МЧС России спрогнозировать вероятность осложнения гидрологической обстановки на этом участке реки во время летнего и осеннего паводков", - приводятся в сообщении слова замначальника регионального главка МЧС по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Андрея Прокопенко.
Подрывные работы на реке Бурее
27 февраля, 12:27
Шойгу рассказал об устранении последствий оползня на реке Бурея
По словам ученых, одно из важнейших открытий этой экспедиции – инструментальное подтверждение высоты заплесков воды, как в месте самого оползня, так и в радиусе пяти километров.
"Нам удалось сделать главное: собрать материал, который необходим, чтобы разобраться в механизме произошедшего, создать объемную модель схода скальной породы и возникновения такого редкого явления как речное цунами. Проведенные работы, особенно изучение подводной части оползня, позволят установить, есть ли вероятность повторения данного явления в этом месте, насколько это опасно в других местах Хабаровского края", - приводятся в сообщении слова заместителя директора института водных экологических проблем ДВО РАН Алексея Махинова.
Отмечается, что полученные данные позволят в будущем провести точные расчеты последствий от подобных явлений.
Опубликовано видео подрыва завала на реке Бурея
1 февраля, 09:53
Опубликовано видео подрыва завала на реке Бурея
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