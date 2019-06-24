Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T09:52Z
https://ria.ru/20190624/1555843880.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:52
279
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 59 мин и снарядов различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики. Кроме того в результате обстрелов произошло возгорание поля пшеницы, уничтожено два гектара.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000020
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк ушел в отставку с поста главы Демпартии Молдавии
РИА
Новости
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
Саакашвили связал недопуск своей партии на выборы с Порошенко
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Хакер
В Иране заявили, что успешно отразили кибератаки США
Лента
новостей
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Слуцкий назвал условия работы российской делегации в ПАСЕ
"Офицеры России" прокомментировали идею легализовать движение "Лев против"
Вид на один из кварталов Тегерана
Египетский эксперт прокомментировал события вокруг Ирана
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Сбор урожая винограда
Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
СМИ сообщили о разработке в США планов по противостоянию Ирану
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Омбудсмен в Коми ищет женщину, которая передала записку Путину в 2010 году
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
Житель Татарстана забил обухом топора многодетную мать
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния