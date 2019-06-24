Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 59 мин и снарядов различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики. Кроме того в результате обстрелов произошло возгорание поля пшеницы, уничтожено два гектара.