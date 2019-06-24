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РИА Новости

Пресс-конференция о цифровизации ветеринарного контроля и надзора

09:46
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25 июня в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция представителей Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, посвященная эффективности внедрения федеральной государственной информационной системы "Меркурий" для осуществления ветеринарного контроля и надзора.

Участники: - руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;
- заместитель руководителя Управления Оксана КНЯЗЕВА.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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