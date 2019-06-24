Пресс-конференция о цифровизации ветеринарного контроля и надзора

- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;- заместитель руководителя Управления Оксана КНЯЗЕВА.по e-mail:Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку надля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".