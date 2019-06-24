Круглый стол, посвященный формированию здорового образа жизни

Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, психиатр Игорь КАГРАМАНЯН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья, психиатр-нарколог Николай ГОВОРИН;
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения Милита ВОЙНОВИЧ;
- директор Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, психиатр-нарколог Татьяна КЛИМЕНКО;
- представители Государственного антинаркотического комитета и общественных организаций.
В Российской Федерации в последние годы проводится активная информационно-пропагандистская работа по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни. В результате данной работы в стране отмечено снижение уровня употребления алкоголя с 18 литров на душу населения в 2009 году до 12 литров в 2019 году. Последние несколько лет последовательно снижаются все показатели наркологической заболеваемости среди взрослого населения. При этом сохраняется проблема наркопотребления среди лиц молодого возраста. Отмечено снижение возраста первого употребления наркотиков. Есть пациенты, которые стали употреблять наркотики в возрасте 6–7 лет.
Как уберечь детей от наркотиков? Какие меры должно предпринять государство для снижения наркопотребления среди детей и подростков? В чем состоит ответственность школы и родителей? Как очистить улицы от рекламы наркотиков и что надо сделать, чтобы наркотики стали недоступны?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, психиатр Игорь КАГРАМАНЯН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья, психиатр-нарколог Николай ГОВОРИН;
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения Милита ВОЙНОВИЧ;
- директор Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, психиатр-нарколог Татьяна КЛИМЕНКО;
- представители Государственного антинаркотического комитета и общественных организаций.
В Российской Федерации в последние годы проводится активная информационно-пропагандистская работа по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни. В результате данной работы в стране отмечено снижение уровня употребления алкоголя с 18 литров на душу населения в 2009 году до 12 литров в 2019 году. Последние несколько лет последовательно снижаются все показатели наркологической заболеваемости среди взрослого населения. При этом сохраняется проблема наркопотребления среди лиц молодого возраста. Отмечено снижение возраста первого употребления наркотиков. Есть пациенты, которые стали употреблять наркотики в возрасте 6–7 лет.
Как уберечь детей от наркотиков? Какие меры должно предпринять государство для снижения наркопотребления среди детей и подростков? В чем состоит ответственность школы и родителей? Как очистить улицы от рекламы наркотиков и что надо сделать, чтобы наркотики стали недоступны?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/