В Братске восемь человек отравились шаурмой и оказались в больнице

ИРКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы с отравлением шаурмой в городе Братск Иркутской области, всего за медпомощью обращались 13 человек, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

"В городе Братске с признаками отравления госпитализированы восемь человек из 13 обратившихся за помощью. Предварительно установлено, что все они покупали шаурму в одной из торговых точек на улице Кирова", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди пострадавших один 16-летний подросток. Роспотребнадзор в рамках начатого эпидемиологического расследования приостановил работу торговой точки. Сотрудники ведомства нашли ряд нарушений, в частности, у работников нет санитарных книжек, в помещении нет моечных устройств и дезинфицирующих средств.