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РИА Новости

В Братске восемь человек отравились шаурмой и оказались в больнице

08:45
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© Fotolia / sarymsakov.comШаурма
Шаурма
© Fotolia / sarymsakov.com
Шаурма. Архивное фото
ИРКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы с отравлением шаурмой в городе Братск Иркутской области, всего за медпомощью обращались 13 человек, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
"В городе Братске с признаками отравления госпитализированы восемь человек из 13 обратившихся за помощью. Предварительно установлено, что все они покупали шаурму в одной из торговых точек на улице Кирова", - рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что среди пострадавших один 16-летний подросток. Роспотребнадзор в рамках начатого эпидемиологического расследования приостановил работу торговой точки. Сотрудники ведомства нашли ряд нарушений, в частности, у работников нет санитарных книжек, в помещении нет моечных устройств и дезинфицирующих средств.
По данным Роспотребнадзора, пострадавшие начали поступать в больницы города 23 июня.
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