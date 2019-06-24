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РИА Новости

У звукорежиссера московского театра украли ноутбуки на 300 тысяч рублей

08:50
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Звукорежиссер столичного театра сообщил правоохранителям о краже рюкзака с ноутбуками на 300 тысяч рублей в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, обокрали звукорежиссёра Театра Наций, он обратился в правоохранительные органы", - рассказал собеседник агентства. По его словам, у сотрудника театра украли рюкзак, в котором были два ноутбука.
В столичном главке МВД РИА Новости без указания имени и данных о театре сообщили, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина 1992 года рождения, который работает звукорежиссером в одном из театров, с заявлением, что 22 июня обнаружил пропажу рюкзака, находясь на улице Петровка, дом 28.
В полиции рассказали, что рюкзак с двумя принадлежащими театру ноутбуками Apple "общей стоимостью 300 000 рублей" находился на лавочке. "Проводится проверка", - добавили в ведомстве.
Комментарием Театра Наций РИА Новости не располагает.
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