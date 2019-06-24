Летевший из Ванкувера в США самолет вернулся обратно из-за отказа двигателя

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет Air Canada, летевший из канадского Ванкувера в американский Анкоридж, вернулся обратно в середине полета из-за неисправности двигателя, сообщает издание Vancouver Sun.
Рейс AC 538 вылетел из международного аэропорта Ванкувера в 13.10 по местному времени (23.10 мск) в воскресенье и должен был совершить трехчасовой перелет в крупнейший город штата Аляска Анкоридж. На полпути самолет развернулся и улетел обратно в аэропорт Ванкувера.
В заявлении Air Canada сообщила, что на рейсе было 112 пассажиров и он вернулся в Ванкувер после отказа двигателя.
"Самолеты рассчитаны на полеты на одном двигателе, и наши пилоты подготовлены для таких ситуаций", - цитирует издание заявление авиалинии.
Представитель аэропорта Андреа Фам (Andrea Pham) сказала, что рейс благополучно приземлился.
Телеканал CTV News Vancouver сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что экстренная посадка произошла около 14.30 (00.30 понедельника мск).