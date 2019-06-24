Летевший из Ванкувера в США самолет вернулся обратно из-за отказа двигателя

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет Air Canada, летевший из канадского Ванкувера в американский Анкоридж, вернулся обратно в середине полета из-за неисправности двигателя, сообщает издание Пассажирский самолет Air Canada, летевший из канадского Ванкувера в американский Анкоридж, вернулся обратно в середине полета из-за неисправности двигателя, сообщает издание Vancouver Sun

Рейс AC 538 вылетел из международного аэропорта Ванкувера в 13.10 по местному времени (23.10 мск) в воскресенье и должен был совершить трехчасовой перелет в крупнейший город штата Аляска Анкоридж. На полпути самолет развернулся и улетел обратно в аэропорт Ванкувера.

В заявлении Air Canada сообщила, что на рейсе было 112 пассажиров и он вернулся в Ванкувер после отказа двигателя.

"Самолеты рассчитаны на полеты на одном двигателе, и наши пилоты подготовлены для таких ситуаций", - цитирует издание заявление авиалинии.

Представитель аэропорта Андреа Фам (Andrea Pham) сказала, что рейс благополучно приземлился.